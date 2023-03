Formula 1: come guardare il GP d'Australia

Da oggi 31 marzo a domenica 2 aprile il weekend sarà all’insegna dei motori. Tutto pronto per il Gran Premio d’Australia. Per i più temerari ci sono le gare in diretta dal circuito di Melbourne. Infatti il fuso orario non è molto clemente con l’Italia. Per guardare tutte le gare di Formula 1 in diretta attiva subito Sky TV e Sky Sport.

A soli 24,90 euro al mese, invece di 45 euro avrai accesso a tutte le gare di questo sport e a tantissimi altri eventi sportivi come MotoGP, UEFA Champions League, Serie A TIM, Basket, Tennis e Rugby. Inoltre, con Sky TV potrai gustarti il miglior intrattenimento di Sky con gli show e le serie TV internazionali più amate.

Cosa stai aspettando? Il Gran Premio d’Australia ti sta aspettando! Non perderti la nuova stagione di Formula 1 già arrivata alla sua terza tappa. Scopri orari e date di tutti gli appuntamenti per seguire i tuoi piloti preferiti e provare emozioni forti sull’asfalto.

Formula 1: il calendario completo del GP d’Australia

Fino a domenica 2 aprile ci attende un programma serrato con la Formula 1. Il Gran Premio si sposta in Australia dove, sul circuito di Melbourne, si sfideranno tutti i team. Monoposto pronte per una lotta serrata all’ultimo pneumatico. Ecco il calendario completo delle gare.

Venerdì 31 marzo 2023

24:55 F2 – Prove Libere

3:15 Paddock Live

3:30 F1 – prove libere 1

4:30 Paddock Live

4:55 F3 – Qualifiche

6:45 Paddock Live

7:00 F1 – prove libere 2

8:00 Paddock Live

8:25 F2 – Qualifiche

9:15 Paddock Live Show

9:45 conferenza stampa Team Principal

1:40 Sprint Race F3

3:15 Paddock Live

3:30 F1 – prove libere 3

4:30 Paddock Live

5:15 F2 – sprint race

6:20 Paddock Live

7:00 F1 – qualifiche (14:00 Differita TV8)

8:15 Paddock Live

8:45 Paddock Live Show

Domenica 2 aprile 2023

1:00 F. Race F3

3:30 F. Race F2

5:30 Paddock Live

7:00 F1 gara (15:00 Differita TV8)

9:00 Paddock Live

9:30 Paddock Live – skymotori

12:00 Race Anatomy

