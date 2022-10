Formula 1: come non perdere il GP di Singapore se sei all'estero

Il Gran Premio di Singapore è una delle tappe più spettacolari della Formula 1. La gara di domenica 2 ottobre 2022, 14:00 ora locale, vedrà i piloti sfidarsi su questo circuito notturno. Non mancheranno quindi sorprese e colpi di scena.

Nessun fan della Formula 1 vorrebbe mai perdersi questa tappa capace di rendere il weekend in corso ancora più emozionante. Perciò, se ti trovi all’estero e vuoi comunque vedere il Gran Premio di Singapore troverai utili i nostri consigli.

Prima di tutto dovrai installare sul tuo dispositivo NordVPN. Questa VPN è un vero portento nell’aggirare le limitazioni geografiche imposte da piattaforme streaming quali NOW TV e Sky Go. I suoi server non solo sono ottimizzati per questo, ma rendono anche la connessione più veloce e stabile.

In alternativa, potresti anche decidere di collegarti a uno dei channels che, in diverse parti del mondo, trasmettono in diretta la Formula 1 e quindi il GP di Singapore. Collegati a uno dei server posizionati nel Paese interessato e goditi tutta la programmazione. Ecco l’elenco aggiornato:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

Formula 1 GP di Singapore: tutta la programmazione del weekend

Ora vediamo insieme tutta la programmazione che impegnerà il nostro weekend all’insegna della Formula 1. Il calendario del Gran Premio di Singapore è ricco di appuntamenti, tutti importantissimi per arrivare alla gara finale di domenica:

Sabato 1 ottobre 2022

10:40 W Series qualifiche

11:45 Paddock Live

12:00 F1 prove libere 3

13:00 Paddock Live

13:30 conferenza stampa team

14:30 Paddock Live

15:00 F1 qualifiche

16:15 Paddock Live

16:45 Paddock Live Show

18:30 F1 qualifiche TV8 (differita)

10:40 W Series gara

12:30 Paddock Live

14:00 F1 gara

16:00 Paddock Live

18:00 F1 gara TV8 (differita)

19:00 Race Anatomy

Installa NordVPN sul dispositivo dal quale vuoi vedere la Formula 1. In questo modo, potrai collegarti alla tua piattaforma streaming preferita che trasmette le gare in diretta e godertele da qualsiasi parte del mondo ti trovi. Nessuna limitazione geografica ti impedirà di seguire il Gran Premio di Singapore con questa VPN.

