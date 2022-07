Formula 1: come vedere il GP d'Austria in streaming senza problemi

Non vediamo l’ora di dedicarci completamente a tutta la programmazione del GP d’Austria sul circuito di Spielberg. Eccoci qui quindi per un’altra tappa della Formula 1 2022 che quest’anno si sta rivelando davvero emozionante.

Formula 1 GP d’Austria: ecco la programmazione completa

Concentriamoci per un attimo sulla programmazione completa di questa nuova tappa della Formula 1. I piloti che si sfideranno sul circuito di Spielberg dovranno fare tutto il possibile per ottenere i primi posti sulla griglia di partenza. Ecco il calendario di questa due giorni:

Sabato 9 luglio 2022

10:30 sprint race F3

11:30 conferenza stampa team (in differita)

12:15 Paddock Live

12:30 prove libere 2 F1

13:30 Paddock Live

13:50 qualifiche Porsche Super Cup

15:45 skymotori

16:00 Paddock Live

16:30 qualifiche sprint F1 (dalle 20:15 in differita su TV8)

17:15 Paddock Live

17:50 sprint race F2

18:50 Paddock Live Show

8:30 formula race F3

10:00 formula race F2

11:45 gara Porsche Super Cup

13:30 Paddock Live Gara

15:00 Gara F1 – Differita su TV8 dalle 18

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – skymotori

19:00 Race Anatomy

GP di Spielberg: come vederlo in streaming

Come avrai notato il programma sopra riportato è esattamente quello di Sky. Infatti, è proprio la famosa Pay TV ad averne i diritti. Perciò, se vuoi vedere la Formula 1 GP d’Austria in streaming dovrai affidarti alle sue tre soluzioni disponibili:

Sky Go , l’applicazione che ti permette di portare con te l’abbonamento sottoscritto con Sky;

, l’applicazione che ti permette di portare con te l’abbonamento sottoscritto con Sky; NOW TV , la piattaforma di streaming gestita da Sky che offre anche film e serie TV;

, la piattaforma di streaming gestita da Sky che offre anche film e serie TV; TV8, il sito di streaming del canale di Sky presente sul digitale terrestre.

