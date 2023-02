Formula 1: come vedere tutte le gare in diretta

Mancano ormai meno di due settimane al via del campionato 2023 di Formula 1, con il primo Gran Premio in programma per il 5 marzo sull’asfalto del Bahrain. C’è grande, attesa soprattutto tra i tifosi del Cavallino, grazie alla nuova monoposto SF-23 guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz che promette bene. Una stagione che vedrà andare in scena 23 appuntamenti in totale, l’ultimo ad Abu Dhabi a fine novembre: un calendario fitto e che si prospetta spettacolare. Agli appassionati segnaliamo la possibilità di vedere i GP in diretta a prezzo scontato approfittando di una nuova promozione dedicata di Sky, appena lanciata e di cui passiamo in rassegna tutti i dettagli.

Tutto il campionato di Formula 1 in sconto

L’occasione è rappresentata dal pacchetto che include Sky TV e Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi, quasi la metà rispetto ai 45,00 euro mensili di listino, attivabile in questi giorni con una consistente riduzione di prezzo. Sarà così possibile seguire live non solo le gare, ma anche le qualifiche, i test e tutti gli approfondimenti trasmessi.

Non mancheranno le novità a livello di regolamento. Tra queste, una riduzione nel numero dei set di pneumatici assegnati (da 13 a 11) in due Gran Premi, nel nome della sostenibilità ambientale.

Lo stesso abbonamento a prezzo scontato dà accesso inoltre a un vasto catalogo di film, show, serie TV e documentari: da Pechino Express a Maria Antonietta, da The Last of Us a MasterChef Italia solo per fare alcuni esempi.

L’occasione è ghiotta non solo per gli appassionati di F1, ma anche per quelli di altri sport: sono infatti incluse le partite di Champions League, Europa League e Conferenze League, ma anche le gare della MotoGP, i match del campionato NBA e molto altro ancora.

