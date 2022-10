Formula 1 GP di Città del Messico: come vederlo in streaming dall'estero

Ormai si comincia a vedere la fine di questo campionato della Formula 1. Terzultima tappa, quindi, che vedrà i piloti delle monoposto sfidarsi sul circuito di Città del Messico. I più attenti avranno notato un cambio di nome in questo Gran Premio.

Il motivo è prevalentemente economico e quindi politico. Infatti, quest’anno il Governo ha deciso di non garantire l’organizzazione di questa tappa. Lo sta facendo, invece, l’amministrazione comunale della capitale. Per questo ora si chiama Gran Premio di Città del Messico.

Questioni a parte, non puoi perderti nemmeno una delle gare in programma. Perciò se ti trovi all’estero è bene che ti affidi a una buona VPN. La migliore è NordVPN perché garantisce uno streaming di qualità, migliorando la connessione, e offre server sempre aggiornati per aggirare le limitazioni geografiche delle piattaforme e di internet.

Formula 1 GP di Città del Messico: il calendario e gli orari completi

Prima di vedere come impostare NordVPN per poter vedere il GP di Città del Messico, scopriamo il calendario con gli orari completi di questa terzultima tappa della Formula 1. Preparati perché ti aspetta una 2 giorni ricca di emozioni e colpi di scena.

Sabato 29 Ottobre 2022

19:00 Prove libere 3

22:00 Qualifiche in diretta streaming

23:30 Gara in differita streaming su tv8.it

21:00 Gara in diretta streaming

22:00 Gara in differita streaming su tv8.it

Come vedere le gare dall’estero con NordVPN

Ora vediamo insieme come impostare NordVPN per vedere la Formula 1 dall’estero. Prima di tutto occorre attivare un abbonamento. Oggi sei fortunato perché ottieni il piano biennale al 68% di sconto con 3 mesi gratis. Un ottimo affare.

Installa poi la sua applicazione sul dispositivo dal quale vedrai le gare. Apri l’app e segui le istruzioni per inserire il tuo account, utilizzato durante la registrazione per l’acquisto del servizio. Una volta attivata NordVPN devi andare nella sezione Server.

Da quel momento in poi devi scegliere un Server Italiano. Questo perché tu vuoi che la piattaforma di streaming che trasmette la Formula 1 creda che ti stai collegando dall’Italia. In questo modo aggiri le sue limitazioni geografiche e accedi a tutti i contenuti anche dall’estero.

