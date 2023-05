Formula 1 GP Monaco: calendario gare e soluzione streaming

La Formula 1 durante questo weekend si è fermata nel Principato di Monaco per un Gran Premio emozionante. Sul circuito cittadino di Monte-Carlo ci attendono colpi di scena e una gara sicuramente ricca di sorprese e difficoltà. Per vedere tutta la programmazione in diretta devi abbonarti a NOW TV, la migliore soluzione per uno streaming live in esclusiva.

Scegli PASS SPORT per vedere tutti i contenuti di Sky in streaming risparmiando. Hai accesso a tutte le dirette della F1, ma anche del Motomondiale 2023. Inoltre, puoi goderti tutto lo sport offerto da Sky in esclusiva. Non perderti UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e tanto altro ancora. Il vantaggio è che essendo in streaming puoi portare i tuoi contenuti preferiti sempre con te. Ecco il calendario ufficiale del Gran Premio di Monaco.

Sabato 27 maggio

10:55 F3 – sprint race

12:15 Paddock Live

12:30 F1 – prove libere 3

13:30 Paddock Live

14:10 F2 – sprint race

15:15 skymotori

15:30 Paddock Live

16:00 qualifiche F1

17:15 Paddock Live

17:45 Paddock Live Show

7:55 F3 – sprint race

9:40 F2 – Formula Race

11:55 Porsche Super Cup – gara

13:30 Paddock Live

15:00 F1 gara

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – skymotori

19:00 Race Anatomy

Formula 1 GP di Monaco: ottieni uno streaming senza disconnessioni

Il vantaggio di avere una soluzione streaming per vedere in diretta le gare della Formula 1 è notevole perché puoi seguirle sia dal divano di casa tua che in viaggio. Tuttavia la connessione dati potrebbe creare qualche problema di stabilità. Per assicurarti uno streaming senza disconnessioni ti consigliamo l’installazione di NordVPN sui tuoi dispositivi. La larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server permette un flusso dati veloce e senza buffering.

Inoltre, se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia. Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

