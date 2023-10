Formula 1 GP Stati Uniti: segui le gare in diretta streaming ovunque

Tutti in Texas questa volta sul circuito di Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Tappa storica della Formula 1, questa volta assisteremo alle gare con meno sentimento visto che la vittoria della stagione è già assegnata “matematicamente” a Max Verstappen e alla Red Bull. Tuttavia, questa tappa resta comunque un passaggio importante per la lotta al secondo posto piloti e team oltre che a un’analisi approfondita in vista del prossimo campionato.

Formula 1 GP Austin: la programmazione ufficiale con orario italiano

Sabato 21 ottobre 2023

19:30 Sprint Shootout

00:00 Sprint

21:00 Gara

