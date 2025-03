Formula 1: scendi in pista con le monoposto LEGO in SCONTO

La nuova stagione di Formula 1 sta per iniziare: insieme ai motori, si scalda anche l’entusiasmo dei tifosi, soprattutto in vista del debutto di Lewis Hamilton al volante della Ferrari. Per celebrare al meglio la passione, ti proponiamo le migliori occasioni sui set LEGO dedicati alle monoposto, con qualche chicca storica come la Williams di Mansell.

I migliori set LEGO dedicati alla Formula 1

Partiamo proprio da questa, dalla Williams Racing FW14B di Nigel Mansell, formata da 799 mattoncini e con la minifigure del pilota britannico sul podio. La trovi in forte sconto rispetto al prezzo di listino.

È in offerta sull’e-commerce anche la Mercedes-AMG F1 W14 E in cui hanno corso Lewis Hamilton e George Russell. In questo caso, il modello è più dettagliato, con i suoi 1.643 pezzi.

Non poteva mancare la F1 Ferrari SF-24, perfetta per celebrare la passione per la Rossa. Eccola: è la riproduzione in scala 1:8 della monoposto con motore V6 vista in pista nella scorsa stagione.

Più compatta, ma altrettanto bella da esporre, la McLaren F1 Team MCL38 con minifigure annessa. La chicca è rappresentata dai colori del browser Chrome dentro gli pneumatici. La trovi in sconto su Amazon.

Torniamo in casa Ferrari, con il particolare set City che riproduce un pit stop, con tanto di meccanici al lavoro sul cambio gomme. Dai un’occhiata.

Rimanendo nella linea City, c’è anche il garage con le auto Mercedes-AMG e Alpine F1. Riproduce l’attività frenetica dentro un box e lo trovi in sconto.

Quelli elencati sono solo alcuni dei set LEGO dedicati alla Formula 1: per l'elenco completo visita la pagina dedicata sull'e-commerce.