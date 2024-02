Forno a microonde grill ad incasso Samsung da 22L in super offerta a 309€ da Unieuro

Il forno a microonde grill ad incasso Samsung, con capienza da 22 litri, è in offerta sul sito di Unieuro a 309 euro, per effetto del 54% di sconto sul prezzo consigliato di 679,90 euro. La promozione in corso, valida solo per oggi, include anche la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 103,16 euro al mese, scegliendo come metodo di pagamento Klarna o PayPal.

Cottura ultra-precisa grazie a una tecnologia avanzata, la funzionalità Grill +30 secondi, insieme al risparmio energetico e la facilità di pulizia sono i due principali punti di forza del forno a microonde grill Samsung. Tutti elementi che lo portano a essere tra i migliori forni a microonde con grill oggi disponibili sul mercato.

Forno a microonde grill ad incasso Samsung in offerta al prezzo più basso sul sito di Unieuro

Il sensore Smart Moisture è uno dei fiori all’occhiello del forno a microonde grill del marchio Samsung. Basta premere il pulsante apposito per ottenere una stima dell’umidità dell’aria interna, così da regolare i tempi di cottura e la modalità in automatico e ottenere cibi cotti in maniera perfetta.

Un altro pulsante indispensabile è Grill+30sec, grazie al quale è possibile avere cibi sempre deliziosi. L’utilizzo del grill permette inoltre di aumentare il tempo di cottura ulteriormente di 30 secondi, in modo da rendere le proprie creazioni ancora più croccanti.

Da segnalare infine la modalità ECO, che va a ridurre il consume energetico grazie allo stand-by più efficiente dell’intera categoria.

Il forno a microonde Samsung da incasso e con funzione grill è in offerta a soli 309 euro sul sito unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna a casa stimata entro questa settimana.

