Prezzo bloccato per 12 mesi: scopri l’offerta Luce e Gas di Sorgenia

Visto che i prezzi dell’energia cambiano da un momento all’altro, Sorgenia ha fatto una cosa davvero fantastica: prezzo bloccato per 12 mesi. Questo significa che, per quanto imprevedibile possa essere l’economia, le tue bollette rimarranno le stesse.

Sorgenia, quindi, è adesso il tuo alleato migliore nella tua battaglia quotidiana contro il caro bollette. Tra le proposte, Next Energy Smart Dual è l’opzione che offre non solo stabilità, ma anche risparmio che fa bene sia al tuo portafoglio che all’ambiente.

Offerta Sorgenia: prezzo bloccato per 12 mesi

Se settembre è il mese del ritorno al lavoro e alla routine quotidiana, con Sorgenia avrai una piacevole sorpresa: tariffe che possono essere modellate sulle tue abitudini di consumo. Se sei anche sensibile al tema dell’energia verde, il fornitore offre opzioni con energia 100% rinnovabile.

Perché scegliere Sorgenia? Perché garantisce trasparenza senza sorprese. Anzi, sorprende solo in positivo. Nella nuova offerta di settembre 2024, le tariffe sono pensate per una famiglia tipo di due persone. Il consumo mensile di luce è stimato a 132 kWh e di gas a 11,25 Smc.

Come funziona Next Energy Smart Dual? La spesa mensile totale per luce e gas ammonta a € 66,78. Compatta e chiara, la proposta include la tariffa monoraria, con un prezzo della luce di € 0,1090/kWh e quello del gas a € 0,4900/Smc. Devi aggiungere la quota fissa luce inclusa di € 11,00 al mese e la quota fissa gas inclusa di € 11,00 al mese.

Ecco la sorpresa finale: inserendo il codice sconto SEQUOIA, hai la Fibra Ultraveloce fino a 2.5 Gbps a 22,73 al mese invece di 26,90 euro. Non perdere l’occasione di avere bollette stabili e una fonte di energia affidabile e verde con il prezzo bloccato per 12 mesi di Sorgenia.