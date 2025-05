Donald Trump vuole stracciare il programma Energy Star

Il fatto che Donald Trump non sia l’uomo più sensibile del pianeta alle tematiche ambientaliste è cosa nota e a farne le spese potrebbe essere il programma Energy Star. Come riportato inizialmente dal Washington Post e poi confermato da fonti ufficiali, la sua amministrazione ha annunciato la volontà di porre una pietra tombale sull’iniziativa, attraverso la Environmental Protection Agency. È l’agenzia del governo federale incaricata proprio della tutela ambientale.

Energy Star: stop al programma dopo 33 anni?

Contestualmente, EPA ha annunciato la chiusura di due uffici: uno è l’OAP (Office of Atmospheric Protection) e l’altro l’OAQPS (Office of Air Quality Planning and Standards). I loro compiti erano rispettivamente quelli di contrastare il cambiamento climatico e di monitorare l’inquinamento dell’aria.

Per chi non ne è a conoscenza, Energy Star è un programma introdotto nell’ormai lontano 1992 durante l’amministrazione di George Bush. È responsabile delle celebri etichette blu applicate a dispositivi come gli elettrodomestici, per certificarne l’efficienza energetica. Il progetto è stato fin qui portato avanti e finanziato grazie a una collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

Stando al sito ufficiale, l’impatto positivo dell’iniziativa ha consentito di risparmiare 5 trilioni di kilowattora in oltre 30 anni. I consumi sono stati abbattuti per più di 500 miliardi di dollari e le emissioni GHG (greenhouse gases) ridotte per 4 miliardi di tonnellate metriche. Questo considerando solo ed esclusivamente gli USA.

L’intenzione di stracciare il programma Energy Star manifestata da Trump attraverso EPA potrebbe però scontrarsi con l’iter burocratico necessario. È infatti previsto l’obbligo di passare dall’approvazione del Congresso. Lo stesso vale per l’attuazione di altri ordini esecutivi firmati dal Presidente dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Uno di questi ha stabilito l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi, di fatto sollevando il paese da tutti gli impegni assunti in precedenza per il contrasto al cambiamento climatico.