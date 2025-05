Luce, gas e fibra: risparmia con Sorgenia, calcola il tuo preventivo

Energia a prezzo fisso o indicizzato, connettività ultraveloce e un risparmio dedicato a te: ecco cosa ti aspetta con le offerte di Sorgenia. C’è anche uno sconto di benvenuto fino a 150 euro applicato direttamente in bolletta se scegli subito l’operatore per la fornitura di luce, gas e fibra. Vediamo perché conviene.

Sorgenia: Next Energy 24 o Next Energy Sunlight?

Le opzioni sono due: Next Energy 24 con il prezzo della materia prima bloccato per un periodo pari a 24 mesi indipendentemente dall’andamento e Next Energy Sunlight che ha invece il prezzo indicizzato in base alle condizioni del mercato. A questo si aggiunge la fibra di Next Fiber con velocità fino a 2.5 Gbps per un accesso a Internet senza compromessi, perfetta per lo streaming dei contenuti multimediali in alta definizione, per il gaming, per comunicare e per il lavoro. Scopri di più e calcola il tuo preventivo nella pagina dedicata.

L’energia che fa parte della fornitura luce proviene da fonti rinnovabili che si trovano sul suolo italiano: si tratta dunque di un servizio 100% green. Inoltre, è anche 100% digital, considerando la possibilità di fare tutto online, dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, fino al controllo dei consumi attraverso un’interfaccia Web o un’applicazione mobile ottimizzata. Non ci sono spese aggiuntive per la cauzione o per la disattivazione in caso di cambio fornitore.

Altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia sono quelli relativi al trasporto, alla gestione del contatore, agli oneri di sistema, a quelli di regolazione e alle imposte. L’operatore ha 20 anni di esperienza nel mercato e oltre un milione di contratti già attivati. È la prima green-tech energy company italiana. Per maggiori informazioni fai un salto sulle pagine del sito ufficiale.