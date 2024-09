Passa a Plenitude luce e gas per avere fino a 24€ di sconto

Passando a Plenitude per luce e gas, è possibile accedere a tariffe in linea con l’andamento del mercato, oltre a beneficiare di sconti fino a 24€ grazie alla domiciliazione bancaria attiva. Con l’offerta Trend Casa, i clienti possono usufruire del prezzo all’ingrosso dell’energia con l’aggiunta di un contributo in base ai consumi, garantendo una gestione più flessibile delle spese energetiche.

Ma non finisce qui: sono previsti ulteriori vantaggi, inclusi risparmi fino a 200€ sulle spese quotidiane. Per scoprirli tutti ti basta andare sul sito ufficiale di Eni Plenitude.

Risparmia fino a 24€ in bolletta con Plenitude

Per beneficiare dell’offerta, è sufficiente sottoscrivere un contratto luce o gas con Plenitude. Se hai già un altro fornitore non c’è nessun problema perché bastano pochi e semplici passaggi e il cambio non comporterà alcuna interruzione del servizio. Non ci saranno costi aggiuntivi: ti serviranno solo i dati anagrafici e quelli della bolletta. Una volta fatta richiesta, Eni si occuperà della disdetta.

Il prezzo sarà quello all’ingrosso, con l’aggiunta di un contributo basato sui consumi. Poiché il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è soggetto a fluttuazioni quotidiane influenzate da vari fattori esterni, il suo valore può cambiare giorno per giorno.

Per maggiore trasparenza, sul sito è disponibile lo storico dei prezzi insieme ai dati ufficiali dell’ultimo mese, sia per l’energia elettrica che per il gas. E se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti è disponibile telefonicamente dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00.

Eni offre inoltre una serie di servizi, tra cui un pannello online per monitorare la fornitura, controllare i consumi, consultare lo storico dei pagamenti e inviare l’autolettura dei contatori.

Oltre a sconti fino a 24€ in bolletta, puoi accedere a tutti gli interessanti vantaggi del programma Eni Plenitude direttamente attraverso la pagina ufficiale della promozione.