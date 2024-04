Forno a microonde Hisense multifunzione a 99€: DOPPIO SCONTO Amazon

Ottimo affare per la tua cucina su Amazon con questo forno a microonde del marchio Hisense con immensa capacità di 20 litri e 9 funzioni preimpostate che puoi acquistare in sconto a soli 99 euro invece di 149,99. Merito di un doppio sconto che puoi ottenere del tutto spuntando il coupon che trovi in pagina.

Uno degli aspetti che ti colpiranno è il suo design elegante con cui non rinunci tuttavia a prestazioni affidabili, offrendoti un’esperienza di cottura avanzata e conveniente per ogni cucina moderna. Il design specchiato, infatti, aggiunge un tocco di eleganza e modernità a qualsiasi ambiente.

Parlando di dati più tecnici: con una capacità di 20 litri e una potenza di 700W offre prestazioni potenti e versatili per la cottura, il riscaldamento e la scongelamento di una vasta gamma di alimenti. Il grill tubolare integrato aggiunge ulteriore flessibilità, consentendo di ottenere una doratura uniforme e croccante su una varietà di piatti.

Il forno include un display LED luminoso e pulsanti intuitivi risultando così piacevole da utilizzare anche per le 9 funzioni preimpostate con cui sfruttare una gamma completa di opzioni per una cottura precisa e senza sforzo. Dai popcorn al riso, dalla pasta al pesce, è possibile cuocere una vasta gamma di alimenti con la massima precisione e consistenza, garantendo risultati deliziosi ogni volta.

Un elettrodomestico che unisce quindi design elegante, prestazioni potenti e facilità d’uso per offrire un’esperienza di cottura avanzata e affidabile. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 99,99 euro invece di 149,99.