Mini PC (Core i7-11, W11Pro, 16/512GB) in forte sconto

Su queste pagine abbiamo segnalato parecchi Mini PC nell’ultimo periodo, ma il modello Minisformum EliteMini TH80 ha una marcia in più in termini di rapporto qualità-prezzo: è infatti in grado di sprigionare una notevole potenza di calcolo, oggi è protagonista di un’ottima offerta Amazon che lo rende acquistabile in forte sconto semplicemente attivando il coupon dedicato. È l’ideale per la produttività quotidiana, in grado di gestire anche le operazioni più pesanti con disinvoltura.

EliteMini TH80: un coupon per il Mini PC

Per descriverlo, partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti e delle nuove funzionalità rilasciate. Sotto la scocca compatta ed elegante si nascondono le seguenti specifiche tecniche: processore octa core Intel Core i7-11800H con chip grafico Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD PCIe da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, cinque porte USB 3.2 Type-A, una Type-C da impiegare anche per l’output video insieme alle uscite HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo di tre monitor a risoluzione 4K, tre jack audio e uno slot Ethernet. Tutti gli altri dettagli sono consultabili all’interno della scheda prodotto.

All’interno della confezione, oltre ovviamente al Mini PC, trovano posto l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale e la staffa VESA per chi desidera montarlo dietro al monitor.

In questo momento, grazie al coupon sconto da attivare in un click, hai la possibilità di acquistare Minisformum EliteMini TH80 al prezzo finale di soli 539 euro, un esborso economico davvero contenuto se si considera la qualità del comparto hardware integrato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nella produttività e in ogni altra attività quotidiana.

