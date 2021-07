Fossil GEN 5, smartwatch elegante a prezzo folle (-43%)

Il prezzo dello smartwatch Fossil Gen 5 è crollato: -43% su Amazon in queste ore nella sua versione base, potendo così accedere al dispositivo a prezzo praticamente dimezzato. La notizia è interessante in virtù del fatto che il Fossil Smartwatch Gen 5 è un elegante orologio a quadrante circolare, dalle linee essenziali ed eleganti, che sposa il design classico con l'anima intelligente di Wear OS. Costa meno di molti altri smartwatch di pari funzioni, si fa forza della semplicità del sistema operativo made in Google e cela tutto ciò dentro il corpo di uno smartwatch che rimane nella forma un orologio.

Fossil, sconto e tradizione

Nessun compromesso con la tradizione, insomma: uno smartwatch che non tradisce il polso, ma si insinua in una forma nota e desiderabile, aggiungendo funzioni di utilità quotidiana.

Uno smartwatch che ha tutto quel che possa offrire un dispositivo similare, con notifiche, NFC, misuratore della frequenza cardiaca, GPS integrato e molto altro ancora:

Ora con un altoparlante per avvisi acustici e per rispondere alle telefonate, risposte di Google Assistant e altro ancora. Ricevi notifiche e avvisi sullo smartphone, gestisci il calendario, controlla la musica, personalizza il quadrante e scarica app di terze parti grazie ad una maggiore capacità di archiviazione.

Due le versioni ancora disponibili (ma con ogni probabilità le unità stanno andando ad esaurirsi):

Ti ci starebbe bene al polso. Soprattutto oggi, soprattutto con questo sconto che apre le porte degli smartwatch anche a coloro i quali fino ad oggi li hanno solo guardati con distaccata curiosità, soprattutto in questa forma che non tradisce la tradizione pur innestandoci su tutto quel che di “smart” la tecnologia possa offrire.