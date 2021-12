Foto di bassa qualità? Come migliorarle con un clic

Ti sarà sicuramente capitato almeno una volta di scattare una fotografia per poi notare, riguardandola, alcune imperfezioni visive. Sovraesposizione, colori spenti o distorsioni: tutti elementi in grado di rovinare un bello scatto. Per fortuna per migliorare l'aspetto delle nostre foto non serve essere degli esperti del settore e – anzi – ti stupirai nel sapere che bastano un PC e un programma. Parliamo di Photo Optimizer 8, software sviluppato da Ashampoo, ricco di funzionalità per migliorare e risolvere ogni difetto fotografico. La parte migliore? Photo Optimizer 8 farà tutto in automatico: bastano pochi clic per ottenere risultati sorprendenti. Anche il prezzo è competitivo, grazie alla promozione in corso che offre uno sconto di 10 euro sul piano per sistemi Windows.

Ashampoo Photo Optimizer 8: migliora le tue foto con un solo clic

Come abbiamo anticipato, Photo Optimizer 8 è in grado di migliorare automaticamente qualsiasi scatto. Le imperfezioni visive, infatti, vengono rilevate e sistemate attraverso un'attenta analisi dell'immagine. Il programma regola così automaticamente colori, contrasti, impostazioni di esposizione e tanto altro. Ovviamente è possibile effettuare anche regolazioni manuali secondo il proprio gusto: raddrizza orizzonti inclinati, correggi le distorsioni prospettiche, applica effetti. Allo sguardo “critico” di Photo Optimizer 8 non sfuggono nemmeno i più piccoli dettagli, come occhi rossi, imperfezioni della pelle oppure macchie. Il tutto condito da un'interfaccia utente user-friendly e intuitiva, a misura di principiante.

Ma qual è il segreto di Photo Optimizer 8? Tutto risiede nella sua ottimizzazione unica nel suo genere. Ogni singola immagine viene meticolosamente analizzata con algoritmi avanzati per scovare potenziali difetti e margini di miglioramento. Così ogni fotografia, anche quelle scattate con lo smartphone, può tornare a nuova vita anche se presenta colori opachi o illuminazione sfavorevole. Il programma è in grado di processare anche immagini ad altissima risoluzione e pesanti, senza presentare particolari rallentamenti. Ovviamente è possibile esportare le proprie immagini e anche elaborarli in batch (ovvero in serie) per risparmiare tempo. Grazie al sistema di backup, infine, sarai in grado di sperimentare quanto vuoi, senza perdere l'immagine originale.

Ashampoo Photo Optimizer 8 è un ottimo software adatto sia a novellini che a esperti che vogliono risparmiare e sfruttare al tempo stesso i benefici di un programma completo ed efficace, che nulla ha da invidiare alla concorrenza. Ti ricordiamo la promozione in corso che sconta Photo Optimizer 8 per sistemi Windows a soli 29,99 euro. Si tratta di un pagamento una tantum: una volta acquistato, il software sarà tuo per sempre.