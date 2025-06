Foto di Microsoft diventa un editor grazie alle funzioni AI

Il colosso di Redmond sta aggiornando l’app Foto di Microsoft con funzioni di intelligenza artificiale che la rendono molto più potente di prima. Non solo permetterà di visualizzare le foto, come prima, ma anche di editarle.

Foto di Microsoft, arrivano nuove funzioni AI

La funzione più interessante si chiama Relight e fa esattamente quello che suggerisce il nome. Illumina le foto come se si avesse avuto un set di luci professionali al momento dello scatto. Si possono aggiungere fino a tre fonti di luce diverse su una singola immagine, personalizzando colore, punto focale, luminosità e intensità.

L’app include anche preset pronti per chi non vuole perdere tempo con le regolazioni manuali. Al momento Relight funziona solo sui PC Copilot+ con processori Snapdragon, ma Microsoft promette di estendere la funzione anche ai computer con chip AMD e Intel nei prossimi mesi.

Ricerca naturale nelle foto

Ora, per cercare un’immagine, si può semplicemente dire all’app cosa si sta cercando con una semplice descrizione. “Tramonto in spiaggia“, “Divertimento in famiglia all’aperto“, “Cena con gli amici“, e Foto di Microsoft capisce e trova le foto giuste. Il merito, è dell’intelligenza artificiale, che analizza il contenuto delle immagini, non solo i metadati o i nomi dei file. L’AI “vede” cosa c’è nella foto e lo collega alle parole utilizzate per la ricerca.

Ma c’è un limite: funziona solo con le foto salvate localmente e indicizzate nella cartella Immagini. Non è ancora connessa al cloud, ma per chi ha migliaia di foto sul computer è già un grande miglioramento.

Novità per gli utenti aziendali

Microsoft ha anche esteso due funzioni esistenti agli utenti con account Entra ID (quello aziendale): Restyle Image e Image Creator. Prima erano riservate agli account Microsoft personali.

Restyle Image permette di reimmaginare una foto in stili diversi usando l’AI. Si può trasformare una foto normale in un’opera d’arte, un cartone animato o qualsiasi altro stile venga in mente. Image Creator invece genera immagini completamente nuove partendo da descrizioni testuali. È un segnale che Microsoft sta prendendo sul serio l’integrazione dell’AI anche negli ambienti di lavoro, non solo nel tempo libero.

Disponibilità

Tutte queste novità stanno arrivando attraverso il programma Insider di Windows, nella versione 2025.11060.5006.0 e successive. Come spesso accade con le funzioni più avanzate, c’è una distinzione tra i dispositivi supportati.

Le funzioni di ricerca intelligente e quelle per utenti aziendali dovrebbero funzionare su tutti i computer Windows. Relight, invece, per ora è limitato ai PC Copilot+ di ultima generazione, quelli progettati specificamente per gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale.