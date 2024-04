Fotocamera che "scatta" poesie di ciò che vede grazie all'AI

In un mondo in cui la tecnologia e l’arte sembrano spesso appartenere a sfere separate, Kelin Carolyn Zhang e Ryan Mather hanno creato un dispositivo che sfida questa percezione: la Poetry Camera. Questa accattivante invenzione open source combina tecnologie all’avanguardia con una visione artistica, spingendosi oltre i confini di entrambi i campi.

A prima vista, la Poetry Camera potrebbe sembrare un altro gadget nel panorama in continua evoluzione dei dispositivi digitali. Tuttavia, a un esame più attento, risulta evidente che non si tratta di una fotocamera ordinaria. Invece di limitarsi a catturare immagini, la Poetry Camera eleva il concetto di fotografia a nuove vette, generando poesie stimolanti sulla base delle immagini che incontra.

Come la Poetry Camera genera poesia con l’AI

La Poetry Camera è nata come un progetto di passione personale per Zhang e Mather, affascinati dall’idea di fondere il loro amore per la tecnologia con la passione per l’arte. Nelle prime fasi di sviluppo, hanno trascorso innumerevoli ore ad armeggiare con vari componenti e a sperimentare diversi modelli di intelligenza artificiale per dare vita alla loro visione.

Mather racconta: “L’origine del progetto risale a quando ho avuto accesso a GPT-3. Il mio primo istinto è stato quello di giocarci a Dungeons & Dragons, perché sono un nerd. […] Ma avevo anche l’idea di realizzare una telecamera come progetto. E se avessi preso una macchina fotografica, ma fosse stata una reazione alla cultura di Instagram? E se invece di una foto venisse fuori un testo? … Tutti preferiscono la versione del libro a quella del film, quindi è così per catturare i momenti“.

La fotocamera AI entusiasma il pubblico

Mentre Zhang e Mather perfezionavano il loro prototipo, hanno iniziato a condividere la loro creazione con amici e parenti durante le riunioni sociali. Le reazioni che hanno ricevuto sono state a dir poco sorprendenti. Le persone sono rimaste affascinate dall’idea di una fotocamera in grado di generare poesia in base a ciò che vede grazie all’AI, e il dispositivo ha rapidamente catturato l’attenzione.

Questo interesse ha motivato Zhang e Mather a continuare a perfezionare la loro invenzione, rendendosi conto del potenziale della Poetry Camera nel colmare il divario tra tecnologia e arte in un modo che risuonava con le persone. La notizia della fotocamera che traduce in poesia ciò che vede grazie all’intelligenza artificiale si è diffusa, e i due sono stati sommersi da richieste di informazioni da parte di persone curiose e desiderose di sperimentare il dispositivo in prima persona.

Questo entusiasmo li ha portati a considerare la possibilità di trasformare il loro progetto in un potenziale prodotto commerciale, rendendo la magia della Poetry Camera accessibile a un pubblico più vasto.