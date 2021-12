Fotografia per principianti: scopri tutti i segreti

Secondo la fotoreporter e documentarista Giulia Candussi, sono due gli aspetti fondamentali per ottenere uno scatto eccezionale: la passione che hai per ciò che vuoi raccontare e saper padroneggiare la tua attrezzatura. Candussi è una professionista del suo settore, con oltre un decennio di esperienza alle spalle che ha deciso di mettere a disposizione di tutti attraverso un interessante corso dal titolo “Fotografia per principianti: scopri la tua macchina fotografica digitale”. Il corso, in offerta a tempo limitato al 70% di sconto, ti aiuterà a catturare immagini dall'aspetto professionale, guidandoti man mano nella scoperta della tua attrezzatura e di tutte le funzionalità che può offrire. In più, avrai anche la possibilità di imparare tutti i fondamenti della fotografia.

Fotografia per principianti: cosa include il corso?

Il corso si sviluppa in 18 videolezioni dalla durata complessiva di circa due ore e mezza. Inizierai muovendo i primi passi alla scoperta dei diversi tipi di fotocamere e obiettivi disponibili: scopri i pro e i contro e tutte le differenze che presentano. Questa introduzione servirà a capire ancora meglio le potenzialità della tua attrezzatura, oltre che tutte le sue caratteristiche – dal sensore al numero di pixel.

Successivamente studierai i principi base della composizione, analizzando le foto di Giulia e imparando a conoscere l'apertura e la velocità dell'otturatore, la funzione ISO e il triangolo di esposizione. Diverse lezioni saranno dedicate completamente alla luce, iniziando con il bilanciamento del bianco e osservando come le diverse modalità di scatto influenzano la luce. Imparerai, inoltre, come lavorare con la compensazione dell'esposizione e la misurazione della luce.

Infine sarà il tuo turno: prendi in mano la tua macchina fotografica e metti a frutto tutti gli insegnamenti grazie agli esercizi pratici messi a punto da Giulia. Le lezioni finali ti aiuteranno a capire come post-produrre le tue immagini: scopri le differenze fra i vari software, come importare e ritoccare gli scatti ed esportarli nel formato migliore. Il corso è rivolto agli aspiranti fotografi che hanno la passione per questo campo e vogliono imparare a sfruttare al meglio la propria fotocamera, anche quella di uno smartphone, che è anche uno dei requisiti di partecipazione.

Il corso è in offerta a 11,90 euro anziché 39,90. Ogni videolezione è ad accesso illimitato e avrai la possibilità di guardarle quante volte vuoi e da qualsiasi dispositivo, comprese le smart TV. Il corso, inoltre, comprende 37 risorse aggiuntive (14 file) messe a disposizione da Giulia per tutti i suoi allievi.