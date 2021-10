Fotografie professionali per Instagram: il corso Domestika in offerta del 70%

Instagram nel corso del tempo è diventato una vetrina virtuale in cui mettere in mostra il proprio talento, ma anche la propria attività. Come in ogni vetrina che si rispetti, l'aspetto visual è importante: ci vogliono fotografie di qualità e post ben studiati per spiccare fra le migliaia di altri utenti registrati alla piattaforma. Con il corso Domestika “Fotografia professionale per Instagram”, scontato al 70% al prezzo di 11,90 euro, imparerai tutti i trucchi e le tecniche per scattare immagini incredibili, scegliere le migliori che riescano a comunicare i valori del tuo progetto, e ritoccarle per presentarti al meglio online.

Il corso si compone di 16 lezioni. Mina Barrio – fotografa professionista – ti guiderà per prima cosa attraverso i principi fondamentali della composizione, aiutandoti a definire uno stile personale da applicare al tuo progetto. È proprio basandosi su questo stile che imparerai a scattare diversi tipi di fotografie, dagli ambienti realistici ai famosi flatlay con sfondi di colore, fino ai luoghi che visiti. Idee originali e spunti creativi non mancheranno all'appello. Dopo aver scelto i tuoi scatti migliori, arriverà il momento di ritoccarli direttamente dal tuo cellulare, sfruttando apposite applicazioni. La chiave del successo su Instagram è legata però anche all'organizzazione del tuo social network: con l'insegnante capirai i momenti giusti in cui pianificare e pubblicare i post affinché abbiano successo. Infine, imparerai a sfruttare al massimo potenziale le storie di Instagram, altra importante risorsa da non sottovalutare.

Il corso, scontato al 70% ancora per pochi giorni al prezzo di 11,90 euro invece di 39,90 euro, è rivolto a designer, illustratori, piccoli imprenditori o chiunque voglia imparare a mostrare e valorizzare il proprio progetto su Instagram scattando e modificando direttamente dal proprio Smartphone. Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa, è richiesto soltanto avere uno smartphone in cui poter installare l'app di Instagram.