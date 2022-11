Freddo in arrivo: combattilo con questa stufetta elettrica a soli 25€

Dopo un autunno con temperature superiori alle medie, le giornate sempre più corte favoriscono l’arrivo del freddo che, con il caro energia di questa stagione, ci spaventa anche da un punto di vista economico. Se devi riscaldare piccoli ambienti, questa stufetta elettrica a basso consumo è perfetta per le tue esigenze: applicando il codice sconto, la paghi soltanto 25 euro.

Stufetta elettrica a 25 euro: l’offerta di Amazon

Il coupon è a disponibilità limitata quindi ti consigliamo di affrettarti, anche perché si tratta di un prezzo eccezionale per un termoventilatore di questo tipo. La stufetta è dotata infatti di elementi riscaldanti in ceramica PTC che forniscono un riscaldamento rapido, con una maggiore generazione di calore e un minor dispendio di energia.

L’apparecchio ha una oscillazione diffusa di 70° ed è perfetto per scaldare piccole stanze come uffici o una cameretta. Inoltre, grazie alla sua tecnologia integrata, la stufetta può monitorare la temperatura circostante in modo da adattare l’emissione di potenza per favorire un continuo risparmio energetico.

Con 2 livelli di riscaldamento, da 1000 e 1500W, e una modalità solo ventola con aria fredda, questa stufetta elettrica potrà esserti utile in futuro anche in estate. Nel frattempo, preparati a lavorare o studiare al fianco del suo tepore: applica il coupon in pagina e ricevila per soli 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.