FreeBSD uguale a macOS? Arriva ravynOS

A molti ha sempre fatto gola l’estetica e l’esperienza d’uso caratteristica a cui ci ha abituati Apple con macOS, motivo per cui è stata sempre imitata da varie mod per Windows e Linux. C’è anche chi si sta spingendo oltre, sviluppando un sistema operativo simile in tutto e per tutto a quello di Cupertino, ed è il caso di ravynOS, una versione open source basata su FreeBSD della famiglia di sistemi Unix-like. Il progetto non ha per adesso alcuna versione stabile e l’unica è stata 0.4 di soli quattro anni fa, almeno fino al nuovo annuncio di una nuova versione.

FreeBSD: il sistema unix-like che vuole offrire un’esperienza macOS

ravynOS si propone come sistema operativo gratuito e open-source, per offrire un’esperienza praticamente uguale a quella di macOS, non solo per quanto riguarda il mero aspetto estetico ma anche nelle funzionalità. Gli sviluppatori hanno anche l’ambizioso obiettivo di permettere l’installazione di programmi nativi per il sistema Apple in un ambiente desktop analogo, in modo da creare quella che a tutti gli effetti è una versione open-source di macOS.

Tuttavia, dopo quattro anni dove non è stata rilasciata alcun altra versione, ne alcuna novità da parte degli sviluppatori, è stato ufficialmente annunciato l’arrivo della versione 0.5, che riporta il nome in codice “Sneaky Snek”. Il sistema rimane però ancora allo stato di anteprima destinata agli sviluppatori che contribuiscono al progetto, più che per dei test pubblici per tutti gli utenti.

Come specificato dagli sviluppatori di ravinOS, anche questa versione è infatti caratterizzata dalla classica instabilità delle versioni anteprima di qualsiasi tipologia di software, con bug che inficiano l’esperienza d’uso, tra cui anche gravi problemi di kernel panic e crash delle applicazioni. Nonostante ciò, la nuova versione segna ovviamente un progresso verso quella che un giorno si spera diventi una versione stabile, che tutti saranno in grado di provare e utilizzare.

La nuova versione apporta cambiamenti che riguardano più che altro componenti di sistema. Se avete intenzione di provare ravinOS, potete scaricarlo dalla pagina ufficiale, facendo riferimento a questa guida.