Freedom Finance sbarca in Spagna: i dettagli

Freedom Finance sbarca in Spagna. Il suo approdo in terra iberica consente agli investitori locali di negoziare nelle borse di Stati Uniti, Europa e Asia. Allo stesso tempo, è l’unico broker europeo le cui azioni sono negoziate al Nasdaq con il ticker FRHC.

L’arrivo in Spagna di Freedom Finance ha anche attirato ovviamente le attenzioni dei media locali. Con particolari elogi da parte di El Paìs, quotidiano socio-politico spagnolo ed è il secondo quotidiano più letto nel paese. Il quale ha dedicato all’evento un articolo, intervistando l’amministratore delegato di Freedom Holding Corp., Timur Turlov.

Freedom Finance in Spagna

Freedom Holding Corp. ha 290.000 clienti in tutto il mondo, numero in aumento del 27% rispetto allo scorso anno. C’è una concentrazione di 43.000 investitori in Europa che investono attraverso la piattaforma di intermediazione finanziaria.

Nell’articolo succitato, Timur Turlov prevede di portare altri 10.000 nuovi clienti in Spagna nel prossimo anno. Questa, tra le altre, una sua dichiarazione molto significativa:

Crediamo che la Spagna abbia un grande potenziale come paese in cui i clienti hanno bisogno di un accesso rapido e sicuro ai mercati statunitensi ed europei

Turlov ha anche parlato del nome del società e dei suoi valori fondamentali:

Freedom significa libertà di scegliere dove investire il proprio capitale e quali strumenti utilizzare per farlo crescere. Gli spagnoli devono solo metterlo in pratica

Qualche dettaglio sulla piattaforma

Grazie alla piattaforma, investi in azioni, ETF e obbligazioni senza commissioni. Puoi partecipare a una IPO e moltiplichi i tuoi risparmi nel conto D. E’ possibile aprire un conto di intermediazione in 10 minuti. Ricarica istantaneamente da una carta di credito e tramite bonifico bancario. Il tutto, senza nessuna commissione.

Oltre mille strumenti a disposizione. Fai trading su azioni, ETF, obbligazioni, futures e opzioni sulle più grandi borse in America, Europa e Asia. Alle migliori condizioni in Europa. Per esempio, potrai puntare su 147.000 obbligazioni a reddito fisso. Investi in obbligazioni governative, municipali e societarie affidabili nei mercati sviluppati ed emergenti. Guadagna rendimenti prevedibili e bilancia il tuo portafoglio.

Conserva i dollari al 3% annuo in un conto di risparmio D. La redditività è calcolata giornalmente. Se inviti amici ricevi premi per la loro attività di trading. Il tuo programma di affiliazione viene attivato immediatamente dopo aver aperto un conto.

Sarai assistito con raccomandazioni di portafoglio bilanciato e idee di investimento redditizie. A cadenza settimanale e anche gratuita. Scopri di più sul sito ufficiale della piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.