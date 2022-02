Freedom24: parte la promo con zero commissioni

Il Trading è sicuramente uno degli argomenti più trattati degli ultimi tempi, sono ormai moltissime le persone che si sono interessate all’argomento e tratto importanti benefici. Si può dire ormai che il trading online non è più un settore misterioso come tempo fa.

Oggigiorno sono molteplici le piattaforme che permettono di fare investimenti online, bastano solo una connessione ad internet ed un device con il quale connettersi.

In particolar modo in questo articolo tratteremo con particolare attenzione una promozione che è presente su una delle piattaforme più gettonate, ovvero, Freedom24.

Questo portale digitale ti permette di poter investire su ciò che vuoi, in particolar modo su azioni,ETF e crypto senza commissioni, oltre ad una vasta serie di possibilità presenti sul sito.

Infatti non sono presenti solo servizi che permettono di investire ma, all’interno della piattaforma si trovano consigli per investimenti o la possibilità di aprire un conto D cumulativo (tutte le informazioni si trovano su Freedom24).

Promozione Fredoom24: per i primi 30 giorni dalla data di apertura del conto zero commissioni

Una novità dell’ultimo periodo è rappresentata dalle molte promozioni che i vari portali di trading mettono a disposizione dei propri nuovi clienti; sono, infatti, varie le possibili offerte vantaggiose che un nuovo cliente può trovare. Facciamo un focus sulla promozione presente su Freedom24, in pratica dal momento in cui un nuovo utente farà richiesta per aprire un conto, sul portale di trading, avrà a partire da quel momento 30 giorni di promozione che gli consentiranno di essere esente da qualsiasi tipo di commissione. Questo vuol dire poter ricaricare con bonifico il proprio conto senza pagare alcun costo di commissione per fare un esempio.

In definitiva se sei un utente che ha in programma di entrare nel mondo degli investimenti online, dai un’occhiata alle offerte che propone Freedom24.

