Freschezza e silenziosità a meno di 15 euro con Arctic

Il caldo, naturalmente, arriva anche per gli appassionati di videogiochi e di computer in generale, per questo oggi vogliamo suggerirvi un gadget decisamente interessante. Si tratta del ventilatore da tavolo Arctic Breeze, un accessorio da tenere sulla scrivania (e non solo) per combattere l’afa.

Ventilatore da tavolo Arctic Breeze: caratteristiche tecniche

La proposta di Arctic ha un design che sicuramente farà brillare gli occhi ai fan del DIY, con una ventola completamente esposta, identica a quelle utilizzate per i case. Questa è posta su un braccio completamente snodabile che permette di direzionare a piacimento il flusso d’aria. La base in metallo garantisce stabilità e solidità, pur essendo estremamente compatta. Questo permette di posizionare il ventilatore praticamente ovunque, senza alcun rischio di cadute. Un oggetto dall’estetica unica e decisamente adeguato a qualsiasi postazione, da quelle più sobrie per l’ufficio, a quelle da gaming completamente illuminate.

La praticità e versatilità del ventilatore sono, ovviamente, nella ventola. Questa, infatti, a differenza dei tradizionali ventilatori regolabili su 3 velocità, possiede un potenziometro sulla base. In questo modo è possibile regolare i giri della ventola da un minimo di 800 ad un massimo di 1800, ottenendo un flusso d’aria ideale alle nostre esigenze. Non da meno è la silenziosità. Arctic fornisce prodotti che fanno del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, ed il Breeze non delude le aspettative. Alle velocità più basse è praticamente inudibile, mentre a quelle più alte il rumore prodotto è davvero minimo. Chiude l’alimentazione USB, che permette di collegare il ventilatore direttamente al computer. Tuttavia, nulla vieta di collegare il cavo ad un alimentatore da muro per essere inserito direttamente alla presa di corrente. Insomma, un accessorio utile, economico, pratico, versatile e soprattutto bello da vedere sposando a pieno l’estetica delle postazioni da lavoro o da gioco. Da non sottovalutare, infine, la garanzia di ben 6 anni offerta da Arctic, a dimostrazione della qualità dei suoi prodotti.

Grazie ad un piccolo sconto su Amazon la variante bianca è acquistabile a soli 14,72 euro.