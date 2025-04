Friggitrice ad aria? Questo è un forno completo da 12L con 8 accessori

Scorte limitate per la friggitrice ad aria di InnovaGoods. Un vero e proprio forno in miniatura con cui cucinare di tutto e di più anche perché vengono forniti 8 accessori che elevano il suo utilizzo in modo esponenziale. Comodissima e pratica per non fare a meno di nulla. A chi la consiglio? A chi non ha spazio per un forno tradizionale, a chi non piace usare il proprio perché fa sempre le bizze e a chi ama mangiare più salutare. A soli 112,72€ è in vendita su Amazon ma se la vuoi acquistala al volo. Lo sconto del 16% è un’offerta a tempo e le scorte sono già abbastanza limitate. Non hai tempo da perdere, aggiungila al carrello.

Friggitrice ad aria da 12L, un vero portento

Famiglia numerosa od ospiti sempre a cena? Non puoi acquistare una classica friggitrice ad aria, hai bisogno di un modello come questo di InnovaGoods che ha spazio da vendere. Non per niente vanta 12L di capienza e con i suoi accessori è facile da usare. Non ha un cestello vero e proprio in quanto simula un forno tradizionale con il suo sportello che si apre e le varie scanalature per poter inserire teglie, griglie e persino il girarrosto.

Grazie al menù digitale, scegli i programmi e le varie impostazioni con un tap del tuo dito. Il display LED Touch offre 10 programmi preimpostati ma puoi sempre crearne dei tuoi scegliendo sia temperatura che tempo. Usa l’app sullo smartphone per sperimentare con preparazioni dolci o salate, in fin dei conti hai tutto la spazio che vuoi a disposizione. Tra le altre caratteristiche non mancano all’appello la luce interna, la finestra che ti consente di monitorare la cottura e l’ok per infilare tutti gli accessori direttamente in lavastoviglie.

A soli 112,72€ su Amazon, questa friggitrice ad aria da 12L di InnovaGoods è un vero gioiello. Non perdere l’offerta a tempo con relativo sconto del 16% e completa l’acquisto subito.