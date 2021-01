Modem FRITZ!Box 6820 LTE a poco più di 100€ su Amazon

Di modem e router ce ne sono davvero tanti, ma alcune aziende rappresentano una certezza in campo informatico e una di queste è indubbiamente AVM con i suoi FRITZ!Box. Oggi, su Amazon, è disponibile un’offerta davvero incredibile su uno dei migliori modem e router dell’azienda: l’AVM FRITZ!Box 6820 LTE International che passa da 162,99 euro a ben 109,99 euro con uno sconto pari al 33%.

FRITZ!Box 6820 LTE: risparmio di ben 53 euro

Il FRITZ!Box 6820 LTE è stato pensato per offrire una soluzione facile e conveniente a chi non può contare su una connessione a una rete domestica fissa e veloce. Si appoggia invece a reti mobili 4G LTE o UMTS (3G), rappresentando un’ottima soluzione per chi non può o non vuole impegnarsi con un abbonamento DSL a lungo termine.

Questo modem router può sfruttare la banda a 2,4 GHz e raggiungere una velocità totale fino a 450 Mbit/s. È dunque adatto ad ambienti di piccole e medie dimensioni e può offrire un collegamento a Internet stabile per diversi dispositivi, anche via cavo grazie alla presenza di una porta LAN aggiornata allo standard Gigabit Ethernet.

Il FRITZ!Box 6820 LTE è un modem router molto compatto, grazie all’integrazione delle antenne all’interno della scocca che utilizzano il sistema di ricezione MIMO. Inoltre questo modello può essere integrato in una rete Mesh, un’opzione particolarmente adatta alle moderne smart home. Il tutto può essere gestito con facilità dal pannello di controllo, completamente in lingua italiana, a cui si può accedere sia tramite un qualunque browser, sia tramite un’applicazione per dispositivi mobili, disponibile sia per Android che per iOS.

Infine il FRITZ!Box 6820 LTE assicura una navigazione protetta grazie al sistema di codifica avanzato WPA2, alla presenza di un firewall integrato e di una VPN per una connessione sicura in remoto. Tutto questo può essere vostro a soli 109,99 euro grazie all’offerta Amazon che porta ad un risparmio di ben 53 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.