FRITZ!Box 7510: router WiFi 6 in MAXI SCONTO su Amazon (-42%)

Preparati a navigare alla massima velocità e con la totale stabilità possibile grazie al router WiFi6 AVM FRITZ!Box 7510 Edition, che puoi acquistare oggi su Amazon al fantastico prezzo di 69,99 euro invece di 119,99.

FRITZ! Box 7510 Edition: le caratteristiche del router WiFi6

Il router AVM FRITZ!Box 7510 Edition è pensato per accedere alla rete locale con WiFi 6 offrendo una massima portata e trasmissioni veloci fino a 600 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e velocità Internet fino a 300 Mbps grazie al VDSL Supervectoring 35b.

Con il WiFi 6 puoi collegare un gran numero di dispositivi per un router che fa anche da centralino telefonico VoIP per telefoni analogici, DECT e IP, supportando fino a sei telefoni cordless. Include infatti fino a cinque segreterie telefoniche integrate con funzione voice-to-mail e un fax. Per non farsi mancare proprio niente, ecco anche una base DECT per prese commutabili e lampadine smart FRITZ.

Tra le altre cose, ecco un server multimediale (USB, NAS) che permette l’archiviazione di film, foto e musica nella rete locale, rendendoli accessibili tramite ricevitori compatibili come tablet, TV e sistemi hi-fi. Un dispositivo completo che non ti deluderà: acquistalo adesso a soli 69,99 euro invece di 119,99.