Fritz!Box 7590: oltre il 30% di sconto, super prezzo Black Friday

Ottima offerta Black Friday per uno dei migliori modem router sul mercato. Stiamo parlando dell’AVM Fritz!Box 7590, top di gamma della società tedesca, oggi con uno sconto mai visto prima.

AVM Fritz!Box 7590: caratteristiche tecniche

AVM è una società che negli anni si è fatta riconoscere in particolare per la qualità che investe nei propri prodotti. Naturalmente il Fritz!Box 7590 non delude le aspettative. Si tratta del top di gamma della serie, che offre tutte le funzionalità che possono servire da un modem router. Va detto innanzitutto che si tratta di un prodotto compatibile sia con ADSL che con Fibra fino a 10Gbps.

Per quanto riguarda la connessione Wi-Fi, offre prestazioni di prima categoria con una velocità di trasferimento fino a 2533Mbps sulle due bande da 2,4 e 5 GHz. 4 le porte LAN disponibili per la connessione via cavo ethernet invece. Per quanto riguarda la connettività però il dispositivo offre anche due porte dedicate ai telefoni fissi VoIP. In aggiunta a queste il 7590 possiede anche la funzionalità di centralino per connettere in modalità cordless fino a 6 telefoni contemporaneamente. Infine è presente anche una porta USB 3.0 che permette di condividere qualsiasi dispositivo con tutti gli apparecchi connessi alla rete, da una semplice stampante ad un NAS.

Si tratta in sostanza di un prodotto ideale per ogni esigenza, sia casalinga che per un utilizzo professionale per le piccole e medie imprese. Ad un prezzo di 185 euro su Amazon, con uno sconto di ben 85 euro sul prezzo di listino, è un affare da non lasciarsi sfuggire per questo Black Friday.