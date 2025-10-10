 FRITZ!Repeater 1700 è il nuovo ripetitore del marchio con Wi-Fi 7
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

FRITZ!Repeater 1700: il ripetitore con Wi-Fi 7 è arrivato in Italia

Supporto per Wi-Fi 7, velocità incrementata rispetto alla generazione precedente e crittografia WPA3 per il ripetitore FRITZ!Repeater 1700.
FRITZ!Repeater 1700: il ripetitore con Wi-Fi 7 è arrivato in Italia
Tecnologia Wifi
Supporto per Wi-Fi 7, velocità incrementata rispetto alla generazione precedente e crittografia WPA3 per il ripetitore FRITZ!Repeater 1700.

FRITZ!Repeater 1700 è la new entry nel catalogo dei ripetitori Wi-Fi di FRITZ! (ex AVM). In vendita da oggi anche in Italia, supporta il nuovo standard Wi-Fi 7 e arriva alla velocità di 3.600 Mbit/s (dual band, 5 e 2,4 GHz), con un incremento di 600 Mbit/s rispetto alla generazione precedente. Come per gli altri dispositivi del marchio, tra i punti di forza c’è la facilità di installazione: è sufficiente inserirlo nella presa elettrica e premere il pulsante WPS sul router.

FRITZ! annuncia la disponibilità di FRITZ!Repeater 1700

Include la cosiddetta Multi-Link Operation per consentire il trasferimento simultaneo dei dati sulle due bande e una porta LAN gigabit per il collegamento via cavo dei dispositivi. Di seguito un riepilogo delle caratteristiche più importanti in dotazione, l’immagine qui sotto ne mostra il design, piuttosto compatto e come sempre in linea con il look del brand, bianco con un dettaglio rosso.

  • Supporto dual-band e per configurazione rapida con WPS;
  • tecnologia Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz;
  • velocità fino a 2.880 Mbit/s su 5 GHz e fino a 688 Mbit/s su 2,4 GHz;
  • porta LAN da 1 Gbit/s per connessione via cavo;
  • crittografia WPA3 per la sicurezza;
  • compatibilità con qualsiasi router wireless;
  • app FRITZ!App Wi-Fi per trovare la posizione ideale all’interno della casa.

FRITZ!Repeater 1700, ripetitore con supporto Wi-Fi 7

Come anticipato, il nuovo FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del marchio al prezzo di 119 euro. Con tutta probabilità lo vedremo comparire più avanti anche su e-commerce di terze parti (Amazon in primis). Come recita il comunicato giunto in redazione, presto darà venduto in set da due e tre unità. È coperto dalla garanzia di cinque anni.

Ricordiamo che di recente l’azienda tedesca ha deciso di cambiare nome e di diventare FRITZ!, abbandonando il brand AVM che l’ha accompagnata fin dagli esordi, nella seconda metà degli anni ’80. La volontà dichiarata è quella di concentrare l’attenzione sulla forte riconoscibilità del marchio e sull’enorme popolarità dei prodotti.

Pubblicato il 10 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon eero 6: il router WiFi6 mesh per estendere la copertura è ancora in SCONTO (-40%)

Amazon eero 6: il router WiFi6 mesh per estendere la copertura è ancora in SCONTO (-40%)
Festa Prime: ripetitore WiFi TP-Link a soli 13,71€, addio problemi di connessione

Festa Prime: ripetitore WiFi TP-Link a soli 13,71€, addio problemi di connessione
Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto
Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile

Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile
Amazon eero 6: il router WiFi6 mesh per estendere la copertura è ancora in SCONTO (-40%)

Amazon eero 6: il router WiFi6 mesh per estendere la copertura è ancora in SCONTO (-40%)
Festa Prime: ripetitore WiFi TP-Link a soli 13,71€, addio problemi di connessione

Festa Prime: ripetitore WiFi TP-Link a soli 13,71€, addio problemi di connessione
Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto
Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile

Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 ott 2025
Link copiato negli appunti