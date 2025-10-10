FRITZ!Repeater 1700: il ripetitore con Wi-Fi 7 è arrivato in Italia

FRITZ!Repeater 1700 è la new entry nel catalogo dei ripetitori Wi-Fi di FRITZ! (ex AVM). In vendita da oggi anche in Italia, supporta il nuovo standard Wi-Fi 7 e arriva alla velocità di 3.600 Mbit/s (dual band, 5 e 2,4 GHz), con un incremento di 600 Mbit/s rispetto alla generazione precedente. Come per gli altri dispositivi del marchio, tra i punti di forza c’è la facilità di installazione: è sufficiente inserirlo nella presa elettrica e premere il pulsante WPS sul router.

FRITZ! annuncia la disponibilità di FRITZ!Repeater 1700

Include la cosiddetta Multi-Link Operation per consentire il trasferimento simultaneo dei dati sulle due bande e una porta LAN gigabit per il collegamento via cavo dei dispositivi. Di seguito un riepilogo delle caratteristiche più importanti in dotazione, l’immagine qui sotto ne mostra il design, piuttosto compatto e come sempre in linea con il look del brand, bianco con un dettaglio rosso.

Supporto dual-band e per configurazione rapida con WPS;

tecnologia Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz;

velocità fino a 2.880 Mbit/s su 5 GHz e fino a 688 Mbit/s su 2,4 GHz;

porta LAN da 1 Gbit/s per connessione via cavo;

crittografia WPA3 per la sicurezza;

compatibilità con qualsiasi router wireless;

app FRITZ!App Wi-Fi per trovare la posizione ideale all’interno della casa.

Come anticipato, il nuovo FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del marchio al prezzo di 119 euro. Con tutta probabilità lo vedremo comparire più avanti anche su e-commerce di terze parti (Amazon in primis). Come recita il comunicato giunto in redazione, presto darà venduto in set da due e tre unità. È coperto dalla garanzia di cinque anni.