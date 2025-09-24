Frode con criptovalute: arresti anche in Italia

Le forze di polizia di sei paesi, tra cui l’Italia, hanno smantellato un’organizzazione criminale responsabile di numerosi frodi con criptovalute. Al termine dell’operazione, coordinata da EuroJust, sono state arrestate cinque persone. Questo tipo di attività illegale causa perdite economiche per miliardi di euro.

Investimenti inesistenti

La frode era in atto dal 2018 e copriva 23 diversi paesi, considerando dove venivano dirottati i proventi illeciti e dove risiedevano le vittime. EuroJust ha coordinato il team investigativo da settembre 2020, fornendo supporto analitico e operativo, mentre Europol ha fornito esperti in criptovalute.

Le forze dell’ordine di Italia (Guardia di Finanza), Spagna, Portogallo, Romania, Bulgaria e Lituania hanno perquisito cinque luoghi, sequestrato conti bancari e altri asset finanziari. Sono state inoltre arrestate cinque persone, tra cui il leader dell’organizzazione criminale, accusato di frode su larga scala e riciclaggio di denaro.

Il tipo di frode è purtroppo molto diffusa. I cybercriminali hanno contattato le ignare vittime (probabilmente tramite social network) e promesso elevati guadagni attraverso investimenti in criptovalute da effettuare su false piattaforme progettate in modo professionale.

Inizialmente sembrava che l’investimento fosse proficuo, quindi le vittime hanno versato altri soldi. Quando hanno chiesto il rimborso, i cybercriminali hanno preteso il pagamento di una commissione. Subito dopo il sito usato per l’investimento è stato chiuso e il denaro è sparito.

Le forze dell’ordine hanno scoperto che la maggioranza dei soldi è stata spostata su conti bancari in Lituania a scopo di riciclaggio. Le centinaia di vittime hanno perso complessivamente oltre 100 milioni di euro. Visti i precedenti è molto difficile recuperare il denaro. Gli utenti non devono mai fidarsi di chi promette facili guadagni.