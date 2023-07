Frontier Model Forum: dentro Google, Microsoft e OpenAI

Quattro big dell’ambito IA come Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI hanno annunciano la formazione del Frontier Model Forum. Si tratta di un ente che nasce con l’obiettivo dichiarato di garantire lo sviluppo sicuro e responsabile dei modelli di intelligenza artificiale. Non è la prima iniziativa di questo tipo (e con tutta probabilità non sarà nemmeno l’ultima), ma risulta degna di nota proprio per l’importanza dei primi nomi coinvolti nel ruolo di fondatori.

Nasce il Frontier Model Forum con i big dell’IA

Come si legge nel comunicato giunto in redazione, il lavoro del FMF si svolgerà attingendo alle competenze tecniche e operative delle aziende associate a vantaggio dell’intero ecosistema di intelligenza artificiale, ad esempio attraverso l’avanzamento di valutazioni tecniche e benchmark e lo sviluppo di una libreria pubblica di soluzioni per supportare le migliori pratiche e gli standard del settore . Nel dettaglio, sono questi gli obiettivi fissati e da perseguire.

Avanzare la ricerca al fine di promuovere uno sviluppo responsabile dei modelli, minimizzando i rischi e consentendo le valutazioni indipendenti;

identificare le migliori pratiche per lo sviluppo responsabile, aiutando il pubblico a comprendere la natura, le capacità, le limitazioni e l’impatto di questa tecnologia;

collaborare con i legislatori, con il mondo accademico, con la società civile e con le aziende per condividere le conoscenze a proposito dei rischi;

sostenere lo sviluppo di applicazioni che possano risolvere alcune delle sfide sociali più importanti come il cambiamento climatico e la diagnosi delle malattie gravi.

Fin qui, dunque, una dichiarazione di intenti o poco più. I lavori prenderanno formalmente il via entro i prossimi mesi con la formazione di un comitato consultivo che si occuperà anzitutto di definire strategie e priorità. È inoltre previsto l’ingresso in futuro di altri membri, chiamati alla conformità di alcuni requisiti specifici relativi a uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale.