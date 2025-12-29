 Fujifilm ha presentato una cartuccia a nastro magnetico da 40 TB
La nuova cartuccia a nastro magnetico della gamma Fujifilm LTO Ultrium 10 può ospitare fino a 40 TB di dati, arrivando a 100 TB compressi.
Tecnologia
Siamo abituati a pensare a Fujifilm come a uno dei marchi leader nel mercato imaging, dove propone fotocamere e soluzioni tra le migliori in circolazione, ma l’azienda giapponese è attiva su molti altri fronti che non hanno a che vedere con l’ambito consumer. Uno di questi è relativo alle soluzioni per lo storage: lì, il marchio ha appena annunciato l’arrivo di LTO Ultrium 10.

Storage enterprise: Fujifilm LTO Ultrium 10 da 40 TB

Si tratta di una cartuccia a nastro magnetico in grado di immagazzinare 40 TB di dati oppure fino a 100 TB in formato compresso. Sarà acquistabile a partire da gennaio 2026 ed è destinata principalmente al settore enterprise, dove i professionisti necessitano di unità più longeve e affidabili dei tradizionali SSD. Sarà compatibile con i lettori già in commercio.

La cartuccia a nastro magnetico Fujifilm LTO Ultrium 10 da 40 TB

A livello di prestazioni, LTO Ultrium 10 potrà raggiungere i 1.000 MB/s in lettura e i 400 MB/s in scrittura. Fujifilm specifica che per garantire il ciclo vitale più esteso possibile e per non comprometterne l’integrità è consigliabile mantenerla in ambienti con temperatura tra i 15 e i 36 °C e umidità non superiore all’80%.

Rispetto al modello precedente da 30 TB (commercializzato a giugno) è stato possibile incrementare del 33% la capacità di storage grazie all’impiego di particelle magnetiche ibride fini. È una tecnologia proprietaria, che si accompagna a un aumento nella lunghezza del nastro e della densità di registrazione.

Per capire meglio quale sia la destinazione d’uso, facciamo riferimento a un passaggio in particolare del comunicato stampa: il backup in ambito enterprise.

Poiché ransomware e altri attacchi informatici minacciano sempre più aziende e organizzazioni in tutto il mondo, la salvaguardia dei dati aziendali sensibili, delle informazioni dei clienti e dei risultati delle ricerche è diventata una priorità assoluta in tutti i settori. Il nastro magnetico rimane un supporto affidabile per l’archiviazione dati su larga scala grazie alle sue prestazioni di lettura/scrittura stabili e alla capacità di essere fisicamente isolato dalle reti, creando un air gap che riduce significativamente il rischio di perdita di dati a causa di incidenti informatici.

Pubblicato il 29 dic 2025

