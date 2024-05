Fujifilm instax mini 12 al minimo storico: inquadra, scatta, stampa

A chi non ha mai sperimentato il fascino e la creatività della fotografia istantanea, per ragioni anagrafiche o altro, segnaliamo il forte sconto proposto oggi da Amazon su Fujifilm instax mini 12, l’occasione perfetta per rimediare. Semplice e molto divertente da usare, la fotocamera è in vendita oggi sull’e-commerce al suo prezzo minimo storico nella colorazione Pastel Blue visibile in queste immagini.

Fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12 al minimo storico

Per accenderla è sufficiente ruotare l’obiettivo, mentre una seconda rotazione abilita la modalità Close-Up per inquadrare il soggetto con maggiore precisione. Il procedimento inverso la spegna. Tutto qui, non c’è altro da sapere. L’esposizione e l’utilizzo del flash si regolano in automatico. Inoltre, c’è lo specchietto selfie per gli autoritratti. Al termine, la stampa è generata in soli 5 secondi, con dimensioni 86×54 mm. Leggi gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità integrate nella pagina dedicata.

L’offerta di oggi ti permette di acquistare la fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12 al prezzo finale di soli 66 euro, come già scritto nella colorazione Pastel Blue, grazie allo sconto del 26% sul listino applicato in automatico (non servono coupon). È il minimo storico da quando è in vendita. Nella confezione sono inclusi la tracolla per portarla ovunque, il manuale utente e due batterie AA per l’alimentazione. Inoltre, sono in promozione anche le pellicole, un’ottima occasione per fare scorta.

La puoi ricevere a casa subito, entro domani e con spedizione gratuita, se decidi di effettuare subito l’ordine. Il voto medio assegnato dalle oltre 4.500 recensioni finora pubblicate su Amazon è molto alto: 4,5/5 stelle.