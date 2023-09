La fotocamera istantanea di Fujifilm è in forte sconto

Grazie allo sconto del 17% sul listino proposto oggi da Amazon è possibile allungare le mani su Fujifilm instax mini 12, la fotocamera istantanea dedicata a chi vuol sperimentare il fascino e il divertimento di un tipo di fotografia che vale la pena recuperare e valorizzare. Devi solo scegliere la tua colorazione preferita.

Amazon propone uno sconto su instax mini 12

È dotata di uno specchietto per i selfie e dà vita a stampe con dimensioni 8,6×5,4 centimetri. Le impostazioni per l’esposizione sono automatiche e c’è il flash integrato per ottenere scatti perfetti anche negli ambienti chiusi e con qualsiasi tipo di illuminazione. Se vuoi saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

In questo momento è possibile approfittare dell’offerta e acquistare Fujifilm instax mini 12 al prezzo finale di soli 74,99 euro, grazie allo sconto del 17% applicato in questo momento dall’e-commerce. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: è tutto pronto per metterla nel carrello.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio assicurata in un solo giorno. Si può inoltre scegliere tra più colorazioni: Blossom pink, Clay white, Liliac purple e Mint green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.