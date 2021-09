Fujifilm Instax Mini Link: stampi le foto da smartphone e non solo

La Fujifilm Instax Mini Link è in promozione su Amazon a soli €99,99. Acquistandola riesci a risparmiare circa €20 sul prezzo di listino, portandoti così a casa un dispositivo eccezionale a prezzo ridotto. Inoltre hai le spedizioni gratuite e velocissime in tutta Italia.

Fujifilm Instax Mini Link special edition: cosa ti offre questa stampante istantanea

Se ami condividere i tuoi ricordi con tutti o appendere le tue fotografie in giro per la stanza non puoi non acquistare questo prodotto firmato Fujifilm Instanx che è anche in versione Special Edition. Grazie a questa stampante istantanea rendi le tue foto delle simil Polaroid in appena due secondi di tempo. Infatti ti basta scaricare l'applicazione sullo smartphone per poter personalizzare come vuoi i tuoi scatti e renderli persino incredibili con effetti aggiuntivi mozzafiato.

Questa versione, in particolare, è pazzesca perché la puoi abbinare alla tua Nintendo Switch se ne possiedi una. In questo modo attivando la modalità Switch direct print potrai stampare in un nanosecondo tutti i tuoi screenshot preferiti e immortalare dei ricordi per sempre.

Per quanto riguarda le pellicole non devi avere timore visto che su Amazon potrai acquistare comodi pacchetti che non solo ti fanno risparmiare, ma ti mettono a disposizione fino a 20 scatti consecutivi. Oltre a questi non avrai bisogno di nient'altro.

Acquista la tua Fujifilm Instax Mini Link su Amazon a soli 99,90€. La ordini e la ricevi in men che non si dica se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard non temere: le consegne sono comunque gratuite ma ci impiegheranno qualche giorno in più.