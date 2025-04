Fujifilm instax SQUARE SQ 1 immortala i tuoi ricordi con uno scatto

Se vuoi bloccare per sempre i ricordi, non ti affidare alle semplice memoria che nel corso del tempo elimina i dettagli. Immortala gli avvenimenti più belli con un tocco di fascino vintage ma tecnologia tutta moderna. Hai bisogno della Fujifilm instax SQUARE SQ 1 che da vita a degli scatti in formato quadrato, colorato e velocissimo. A soli 119 euro su Amazon con uno sconto del 15%, la paghi poco e la ricevi in tempi record. Non perdere tempo e aggiungila al carrello.

Fujifilm instax SQUARE SQ 1, il fascino delle istantanee non termina mai

È bella, compatta e pratica da portare sempre con te. Così rendi anche le vacanze dei ricordi indelebili, nel vero senso della parola. Fujifilm instax SQUARE SQ 1 è la fotocamera che sanno usare tutti quanti perché non richiede alcun tipo di conoscenza del campo fotografico: inquadra, scatta e aspetta che la foro si sviluppi nel giro di pochi minuti. Finalmente hai immortalato i momenti più belli della tua vita e li osservi quando più ne hai voglia.

Il formato di stampa è 62×62 mm ossia quadrato, come suggerisce il nome della macchinetta. Con la modalità One Touch Selfie non rinunci agli autoscatti e poi non corri il rischio di rovinare neanche una pellicola visto che l‘esposizione è automatica. Con flash integrato e doppia modalità di scatto, impossibile non ritenersi soddisfatti. Un paio di righe anche sul suo design curato nei minimi particolari e così elegante da far risultare la macchinetta un oggetto d’arredo quando non la usi e la posizioni sulla scrivania o sulla mensola.

Ad appena 119 euro su Amazon, la Fujifilm instax SQUARE SQ 1 è quella giusta e di cui non fare a meno. Se vuoi acquistarla non perdere lo sconto del 15% e aggiungila al tuo carrello con un tasto.