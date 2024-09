Fujifilm instax SQUARE SQ40: giù il prezzo dell'istantanea

Fujifilm instax SQUARE SQ40 è proposta in queste ore da Amazon con uno sconto molto interessante, soprattutto per chi vuole sperimentare il fascino della fotografia istantanea. La fotocamera è in offerta (non sappiamo fino a quando) con disponibilità immediata e spedizione gratuita. La facilità di utilizzo è senza dubbio uno dei suoi principali punti di forza: il sistema Twist&Go permette di far tutto semplicemente ruotando l’obiettivo.

L’offerta di Amazon su Fujifilm instax SQUARE SQ40

Il suo design classico, ma reinterpretato in chiave ergonomica, strizza l’occhio all’epoca della fotografia analogica da cui trae ispirazione, con una finitura nera, strutturata e sofisticata, in grado di abbinarsi alla perfezione a qualsiasi stile. È compatibile con le pellicole quadrate in formato 62×62 mm, impiega la tecnologia di sviluppo immediato per dar subito vita alle immagini senza stampante né inchiostro e integra funzionalità esclusive come la modalità Selfie, da attivare semplicemente ruotando l’obiettivo, aiutando l’inquadratura con un apposito specchietto. La gestione dell’esposizione è automatica così da non sbagliare mai uno scatto. Per tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e specifiche tecniche, dai uno guardo alla descrizione completa.

Lo sconto è applicato in automatico (non servono coupon da applicare né codici promozionali da inserire) e porta la fotocamera istantanea Fujifilm instax SQUARE SQ40 al prezzo finale di 100 euro. La media voto assegnata dalle recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5 stelle.

È venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare intermediari per il massimo dell’affidabilità, ha disponibilità immediata e consegna gratuita entro un paio di giorni al massimo se la ordini adesso.