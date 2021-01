Annuncio ufficiale oggi per Fujitsu CELSIUS H7510, una nuova workstation mobile che racchiude una scheda di alto livello in un form factor portatile da 15,6 pollici. Stando a quanto si legge nel comunicato giunto in redazione è stata progettata per rispondere alle esigenze di utenti business come ingegneri, architetti, creativi e creatori di contenuti digitali.

Fujitsu presenta la workstation mobile CELSIUS H7510

Tra le specifiche tecniche trovano posto processori Intel Core di decima generazione o l’unità Xeon W-10885M affiancati da schede video fino al modello NVIDIA Quadro RTX 3000 per la configurazione che supporta appieno le applicazioni di realtà virtuale. Il comparto hardware è pensato per eseguire senza problemi software come Adobe Premiere Pro, 3ds Max, Creo, SolidWorks, CATIA, AutoCAD e ALLPLAN. Il display ha risoluzione Full HD e supporto HDR400. Questo il commento di Alessio Pozzi, Sales Specialist del partner FINIX Technology Solutions.

La nuova workstation CELSIUS H7510 evidenzia l’attenzione di Fujitsu alle esigenze di elevate prestazioni dei nostri clienti. Non scende a compromessi neppure sulla connettività, offre i più elevati standard di sicurezza biometrica e consente ad architetti, ingegneri e designer di ricreare le ambientazioni in realtà virtuale in tempo reale ovunque si trovino.

Il quantitativo di RAM può arrivare a 128 GB, lo storage a SSD da 4 TB. Il sistema operativo è Windows 10 Pro. Purtroppo non disponiamo di immagini in alta risoluzione del prodotto, quelle disponibili si trovano sulla pagina ospitata dal sito ufficiale (link a fondo articolo). La workstation portatile CELSIUS H7510 di Fujitsu è già acquistabile in Italia presso FINIX Technology Solutions. Il prezzo non è stato reso noto.