Fujitsu Esprimo D556: il desktop professionale a meno di 300 euro

In questo articolo ti riportiamo un’interessante offerta su un computer da ufficio professionale di Fujitsu, società leader nel settore industriale. Si tratta del Fujitsu Esprimo D556, un desktop estremamente compatto equipaggiato con processore Intel per flussi di lavoro impegnativi, che oggi raggiunge il minimo storico su Amazon. Va premesso che si tratta di un prodotto ricondizionato, che tuttavia gode delle medesime garanzie offerte da Amazon sui prodotti nuovi.

Computer desktop Fujitsu Esprimo D556: caratteristiche tecniche

La CPU ospitata dal computer è una Intel Core i5-6500, processore da quad-core con una frequenza massima di 3,6GHz. Questo è supportato da 16GB di memoria RAM e un SSD da 240GB. Naturalmente il tutto è rigorosamente espandibile. La memoria RAM, infatti, ha una configurazione dual channel e può essere estesa fino a 32GB. Per quanto riguarda la memoria di massa, invece, è possibile sostituire l’SSD preinstallato con uno più capiente. Non mancano neanche gli slot di espansione PCIe ideali per aggiungere periferiche dedicate come schede di rete, VGA discrete o schede audio. Nonostante la notevole espandibilità però, le dimensioni rimangono decisamente compatte. Il computer misura solamente 33x33cm per uno spessore di soli 9cm. Si tratta di una configurazione ad alte prestazioni, estremamente versatile, in grado di adattarsi ad ogni esigenza. Naturalmente il PC è pensato per un utilizzo professionale in ufficio, ma rappresenta una soluzione molto pratica anche per la casa. Ideale per chi non ha molto spazio, ma non è disposto a rinunciare ad un vero e proprio desktop.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò che ci si aspetterebbe da un desktop. Le porte USB sono ben 10, di cui 4 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite video sono due, una DisplayPort e l’altra DVI-D, che permettono di gestire contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Naturalmente l’aggiunta di una scheda grafica dedicata migliorerebbe quest’ultima opzione. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete grazie al cavo ethernet. Separati i due jack per cuffie/altoparlanti e microfono. Mancano le reti wireless, che tuttavia grazie agli slot PCIe permettono di installare una scheda con Wi-Fi 6 in pochi minuti. In conclusione, una soluzione desktop economica, ma dalle ottime prestazioni e cosa più importante, aggiornabile in ogni sua parte.

Grazie ad un piccolo calo di prezzo, il Fujitsu Esprimo D556 è acquistabile su Amazon a soli 299 euro.