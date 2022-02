Fujitsu Esprimo D956: il desktop professionale a soli 220 euro

Se il periodo non è dei migliori per acquistare un nuovo PC, puoi portare a casa un vero e proprio affare con il Fujitsu Esprimo D956. Si tratta di un desktop mid-tower per l’uso professionale, dal rapporto qualità/prezzo incredibile con il vantaggio di un’aggiornabilità totale a soli 220 euro su Amazon.

PC desktop Fujitsu Esprimo D956: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, va premesso che si tratta di un computer ricondizionato, ma che rientra nel programma Amazon ReNew. Questo significa che il computer risulta in perfette condizioni sia estetiche che funzionali e, in caso contrario, gode di tutte le tradizionali garanzie offerte da Amazon. All’interno ospita un processore Intel Core i5-6400 quad-core con una frequenza massima di 3,3GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 240GB per l’archiviazione. Il tutto è completamente espandibile, incluso il processore. La RAM può raggiungere i 64GB e non manca lo spazio per cinque dischi da 2,5 pollici. Comodi gli slot PCIe liberi che consentono di aggiungere una scheda video discreta per ottenere ottime prestazioni anche dal punto di vista grafico.

È presente perfino uno slot M.2 2280 che consente di installare un SSD PCie per una velocità e fluidità del sistema impareggiabili. È evidente che si tratta di una soluzione professionale pensata per prestazioni elevate e massima flessibilità. Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB ammontano addirittura a dieci, di cui sei con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Le uscite audio/video sono quattro, due DisplayPort, una VGA e una DVI-D. Naturalmente non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Una macchina davvero incredibile per il prezzo proposto, difficile se non impossibile trovare di meglio.

Il Fujitsu Esprimo D956 è disponibile su Amazon a soli 219,99 euro con spedizione Prime.