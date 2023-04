Mini PC economici: Fujitsu Esprimo Q920 a soli 113€

Fujitsu Esprimo Q920 è un Mini PC solido e affidabile, adatto a gestire le operazioni base della produttività, ma anche le sessioni di studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale: oggi può essere tuo al prezzo di soli 113 euro, acquistabile direttamente da Amazon senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio. Passiamo in rassegna tutti i dettagli di questa offerta.

Mini PC economici: Fujitsu Esprimo Q920 su Amazon

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Queste, invece, sono le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore Intel Core i5 4590T, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei file, porte USB 3.0 e 2.0 Type-A, slot Ethernet per la connessione cablata, uscite video DisplayPort e DVI per il collegamento ai monitor e Wi-Fi. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, coperto dalla garanzia di un anno Amazon Renewed. Come anticipato in apertura, può essere tuo al prezzo di soli 113 euro.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se effettui subito l’ordine, entro domani sarà a casa tua, sulla tua scrivania, senza alcuna spesa aggiuntiva.

