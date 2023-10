Festa delle Offerte Prime: il Mini PC di Fujitsu a 84€

Design compatto e grande versatilità per Fujitsu Esprimo Q920, il Mini PC con sistema operativo Windows con caratteristiche utili per il lavoro, lo studio e il tempo libero, proposto oggi al prezzo di soli 84 euro grazie all’evento Festa delle Offerte Prime su Amazon. Non sappiamo quante siano le unità in promozione, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

Mini PC: Fujitsu Esprimo Q920 a 84€ nella Festa di Prime

Ecco quali sono le specifiche tecniche racchiuse nel suo case dalle dimensioni contenute, visibile nell’immagine qui sotto: processore Intel Core i5-4590T, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB, uscita video DisplayPort per il collegamento a un monitor e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato che beneficia della garanzia Amazon Renewed per un anno. È in condizioni eccellenti e non presenta alcun segno di danni estetici visibili. In sconto al prezzo finale di soli 84 euro, il Mini PC di Fujitsu (modello Esprimo Q920) è un’occasione da cogliere al volo. La spedizione è gratuita e la consegna avverrà in pochi giorni (controllare le tempistiche al momento dell’ordine, variano in base alla disponibilità).

