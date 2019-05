Fujitsu LIFEBOOK U939X, convertibile per business

La versatilità è il principale punto di forza di Fujitsu LIFEBOOK U939X, nuovo convertibile proposto dal gruppo giapponese e destinato al segmento dei professionisti. Grazie allo schermo touch che ruota fino a 360 gradi può essere utilizzato con diverse modalità, come un laptop tradizionale oppure come un tablet sfruttando all’occorrenza il pennino in dotazione (con tecnologia Wacom AES e ricarica induttiva) da trasportare nell’apposito alloggiamento.

Fujitsu LIFEBOOK U939X

Lo chassis in magnesio è progettato per garantire un adeguato livello di resistenza alle sollecitazioni, requisito di fondamentale importanza per chi è alla ricerca di un prodotto che lo accompagni negli spostamenti e nell’attività quotidiana. Le dimensioni sono pari a 309×214,8×16,9 mm, il peso si attesta a poco più di 1 Kg (1.015 grammi). Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Pro. Più sotto una galleria di immagini per apprezzarne il design nel dettaglio, sia nella colorazione Business Black sia in quella Rosso Fujitsu.

Questo invece un riassunto delle specifiche tecniche più importanti: display da 13,3 pollici (1920×1080 pixel), processore fino a Intel Core i7-8665U, 8 o 16 GB di RAM LPDDR3, SSD da 256 GB a 1 TB per lo storage, scheda video Intel UHD 620, tastiera retroilluminata, touchpad con riconoscimento delle gesture, modulo WiFi dual band, LTE (Cat 6) opzionale, Bluetooth 5.0, webcam Full HD con sensore IR per il riconoscimento facciale di Windows Hello, fotocamera posteriore da 5 megapixel opzionale, doppio microfono e doppio altoparlante, porta Thunderbolt 3 e batteria da 50 Wh con ricarica rapida.

Fujitsu LIFEBOOK U729X eU939

Può essere definito una sorta di fratello minore il Fujitsu LIFEBOOK U729X, che pur mantenendo il design convertibile offre specifiche meno avanzate, ma con una spesa più contenuta. La diagonale del display scende a 12,5 pollici, il peso sale a 1,2 Kg. In questo caso il sistema operativo preinstallato è disponibile anche in versione Home.

Novità anche nel segmento dei notebook tradizionali, dove fa il suo ingresso il Fujifilm LIFEBOOK U939 da soli 920 grammi di peso. Offre uno schermo da 13,3 pollici e uno spessore di soli 15,5 mm.

I prezzi dei nuovi modelli non sono stati comunicati da Fujitsu, che comunque rende noto saranno presto acquistabili presso i rivenditori autorizzati. Tra le feature presenti su tutte le unità merita di essere segnalata la tecnologia PalmSecure per l’autenticazione biometrica mediante scansione delle vene presenti nel palmo della mano.