Fujitsu Stylistic Q5010, tablet rugged per lavoro

Oggi Fujitsu annuncia l’arrivo di un nuovo tablet indirizzato ai professionisti: il modello Stylistic Q5010 che viene definito dal produttore “forte e silenzioso”. Il suo design rugged con angoli rinforzati è conforme allo standard militare MIL-STD-810H e ha ottenuto la certificazione IP54 che garantisce la resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Il nuovo Fujitsu Tablet Stylistic Q5010

Ecco la scheda delle specifiche tecniche: display da 10,1 pollici con pannello IPS, luminosità 500 nit e risoluzione 1920×1200 pixel, processore Intel Pentium Silver N5030 da 1,10 GHz, 8 GB di RAM LPDDR4, chip audio Realtek ALC255, fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash, fotocamera frontale da 2 megapixel, due microfoni, altoparlanti stereo, porte USB 3.1 e 3.2 Type-A e Type C, Ethernet, Kensington Lock, jack audio da 3,5 mm, WiFi, Bluetooth 5.0, lettore per schede di memoria, slot microSIM (sui modelli 4G-LTE) e batteria in grado di assicurare fino a dieci ore di autonomia con una sola ricarica. Queste le parole di Alessio Pozzi, Sales Specialist presso Finix Technology Solutions.

Grazie alla sua robustezza, leggerezza e manegevolezza, lo Stylistic Q5010 è il compagno perfetto per lavorare negli ambienti industriali. Rispetto ai tablet classici, inoltre, la presenza di porte esterne permette a questo dispositivo una maggiore flessibilità. Con il nuovo processore Pentium e le funzionalità completamente rinnovate, lo Stylistic Q5010 semplifica la produttività e viene incontro alle esigenze dei professionisti che lo utilizzano per lavorare meglio e più a lungo, senza far rimpiangere il notebook classico.

Il peso parte da 605 grammi (solo tablet) con dimensioni pari a 263x169x12 mm. Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 nelle edizioni Home o Pro. Nel comunicato giunto in redazione Fujitsu conferma che il tablet Stylistic Q5010 è già disponibile ed è distribuito in Italia da Finix Technology Solutions. Il prezzo non è stato reso noto.