La crisi sanitaria dei mesi scorsi ha messo a dura prova la tenuta e la stabilità di molte imprese, ma al tempo stesso ha insegnato a chi sa cogliere le opportunità come lo smart working possa costituire una via percorribile per una riorganizzazione del lavoro nell’ottica dell’ottimizzazione, non solo uno strumento da adottare in situazioni emergenziali, con benefici sia per l’azienda sia per i suoi collaboratori. Tra questi c’è Fujitsu che sulla base dell’esperienza acquisita guarda al futuro annunciando il dimezzamento degli uffici entro tre anni.

Nel futuro di Fujitsu meno uffici e più smart working

Il gruppo nipponico impiega circa 80.000 persone solo in Giappone. A loro sarà consentito l’accesso a una formula più flessibile di produttività così come la possibilità di rimanere operativi da casa. Questo il commento di Hiroki Hiramatsu, numero uno dell’unità che si occupa di risorse umane.

Revisioneremo il nostro attuale framework relativo a lavoro, indennità e welfare basato sul presupposto che i dipendenti si recano ogni giorno in ufficio.

Nel corso degli ultimi anni Fujitsu ha concentrato un’attenzione sempre maggiore sulla fornitura di servizi legati al software, pur continuando a operare nel mercato hardware con un catalogo laptop destinato principalmente all’utenza enterprise.

In un incontro con la stampa oggi Hiramatsu ha reso noto che contestualmente alla forte riduzione degli uffici, la società aprirà nuovi spazi di lavoro “satelliti” da mettere a disposizione dei collaboratori, siglando a tal proposito anche partnership con realtà che offrono luoghi condivisi a tale scopo in pieno stile coworking.