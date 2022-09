Il funerale della regina Elisabetta II in streaming

In diretta dall’Abbazia di Westminster, a Londra, il funerale della regina Elisabetta II è un evento dalla portata mondiale, che catalizzerà inevitabilmente l’attenzione di milioni di persone da tutto il mondo. Trasmesso in diretta, può essere seguito in streaming anche su YouTube, da qualsiasi computer, smartphone o tablet, grazie alla copertura garantita dalle emittenti televisive, in primis dalla BBC.

Guarda in streaming il funerale della regina Elisabetta II

A undici giorni di distanza dalla morte della sovrana, la cerimonia di oggi coincide con un giorno di festività per tutto il Regno Unito, così che i cittadino possano celebrarne il ricordo e la memoria. Lo ha deciso il nuovo re Carlo III, con un ordine firmato a breve distanza dalla scomparsa. Qui sotto il player per seguire la funzione.

Nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è stato attentamente studiato e pianificato. Questa la tabella di marcia che sarà rispettata in modo rigoroso (gli orari sono da intendersi come adattati al fuso italiano).

11:44, processione verso l’Abbazia di Westminster;

12:00, inizio della cerimonia funebre;

13:15, processione verso Wellington Arch;

14:00, arrivo a Wellington Arch e trasferimento sul carro funebre;

14:10, trasferimento verso Windsor;

16:10, processione da Long Walk alla Cappella di San Giorgio;

16:40, re Carlo III e la famiglia reale si uniscono alla processione;

5:00, fine della funzione alla Cappella di San Giorgio.

Tra le autorità presenti al funerale, provenienti da tutto il mondo, c’è anche il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La regina Elisabetta II e gli NFT

Subito dopo la diffusione della notizie della morte di Elisabetta II sono spuntati numerosi NFT che la celebrano, su tutti i marketplace dedicate a questa tipologia di asset digitali.