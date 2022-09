Funerale Elisabetta II: quando e dove vederlo in streaming

Il funerale di Elisabetta II è in programma per la giornata di lunedì 19 settembre, quando in Italia saranno le ore 12:00 (le 11:00 locali). La funzione, ritenuta la più importante del secolo per il Regno Unito e per i suoi cittadini, si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster, a Londra. Milioni di persone si riverseranno nelle strade della capitale inglese per omaggiare la regina con un ultimo saluto. L’evento sarà trasmesso in streaming: per chi desidera seguirlo in diretta, il metodo migliore è affidarsi a una VPN e collegarsi al live trasmesso da BBC UK.

Guarda in streaming il funerale di Elisabetta II

Alla cerimonia parteciperà anche il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che porgerà le proprie condoglianze al re Carlo III. L’intero Regno Unito si fermerà per 24 ore, in rispetto della propria sovrana, terminando così un lungo periodo di lutto nazionale proclamato l’8 settembre, data in cui Elisabetta II è mancata all’età di 96 anni.

Una volta concluso il rito funebre, il feretro sarà trasportato fino a Wellington Arch e successivamente alla Cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor, dove potrà riposare al fianco del marito Filippo scomparso lo scorso anno.

