Tra le realtà intenzionate a far leva sull’interesse nei confronti degli NFT c’è anche Funko, ai più conosciuta per la linea di action figure Pop (una è visibile di seguito): acquisita la startup TokenWave specializzata in questo business nascente. Non è dato a sapere l’entità dell’investimento necessario per portare a termine con successo la trattativa.

Action figure e NFT per Funko: acquisita TokenWave

Da giugno, Funko metterà in vendita sulla piattaforma Wax un Non-Fungible Token ogni settimana, con prezzi a partire da 10 dollari. Alcuni (presumibilmente i più rari o quelli che raggiungeranno le somme più alte) saranno accompagnati da collezionabili che gli acquirenti potranno esporre sugli scaffali.

Per chi non ne fosse a conoscenza, un NFT è un contenuto digitale (sostanzialmente un file) la cui unicità e il cui possesso sono garantiti da un certificato che si basa sull’impiego di una blockchain, in modo non troppo differente rispetto a quanto avviene con la validazione delle transazioni che interessano criptovalute come Bitcoin.

Questo tipo di business è finito sotto i riflettori negli ultimi mesi per alcune vendite importanti registrate nel mondo dell’arte. Una su tutte quella relativa al video da dieci secondi intitolato “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” di Beeple, ceduto per la cifra record pari a 69,3 milioni di dollari. Ogni asset digitale può diventare un Non-Fungible Token, anche il primo post di Jack Dorsey su Twitter assegnato per 2,9 milioni di dollari destinati poi in beneficenza.